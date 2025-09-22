Ричмонд
Британия сделала неожиданный подарок России и Китаю

Британское правительство проводимой внешней политикой ослабляет позиции страны в ООН, тем самым делая «подарок Китаю и России». Об этом сообщает таблоид Daily Express, ссылаясь на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.

«Правительство сэра Кира Стармера было предупреждено, что Британия делает “подарок Китаю и России”, ослабляя влияние страны в Организации Объединенных Наций», — отмечает автор материала.

В публикации говорится, что английские законодатели обеспокоены тем, что правительство Стармера приняло решение о сокращение бюджета министерства иностранных дел. По словам парламентариев, тем самым они делают уступки КНР и РФ.

Законодатели заявляют о важности дискуссий, проводимых на площадках ООН. Они уверены, что это дает возможность отстаивать и продвигать британские интересы.

Ранее «МК» писал, что Совет Безопасности ООН требует реформирования, так как нынешний его состав не соответствует реалиям современного мира. Он застрял в 1945 году, заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.

