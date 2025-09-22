Ричмонд
Bloomberg: Макрон заочно выступил против Трампа из-за импорта нефти и газа из РФ

Макрон назвал «незначительным» импорт российских энергоносителей на фоне призывов Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона относительно импорта в Европу энергоносителей из России расходится с позицией американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, Макрон попытался оспорить призывы Трампа к странам ЕС снизить зависимость от российских нефти и газа. Французский лидер назвал «очень незначительным» уровень импорта в Европу российских энергоносителей.

«Это не является ключевым фактором. Мы сократили потребление нефти и газа более чем на 80%», — сказал президент Франции агентству, имея в виду поставки в Европу энергоносителей из РФ.

Ранее Трамп потребовал от стран НАТО отказаться от российской нефти. После этого американский президент готов ввести более жесткие антироссийские санкции.

Как Трамп устроил неудачный шантаж с российской нефтью, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Трамп заявил, что администрация увеличивает добычу нефти в США для снижения её цены.

