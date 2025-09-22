Bloomberg: Макрон заочно выступил против Трампа из-за импорта нефти и газа из РФ

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона относительно импорта в Европу энергоносителей из России расходится с позицией американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.
В частности, Макрон попытался оспорить призывы Трампа к странам ЕС снизить зависимость от российских нефти и газа. Французский лидер назвал «очень незначительным» уровень импорта в Европу российских энергоносителей.
«Это не является ключевым фактором. Мы сократили потребление нефти и газа более чем на 80%», — сказал президент Франции агентству, имея в виду поставки в Европу энергоносителей из РФ.
Ранее Трамп потребовал от стран НАТО отказаться от российской нефти. После этого американский президент готов ввести более жесткие антироссийские санкции.
Тем временем Трамп заявил, что администрация увеличивает добычу нефти в США для снижения её цены.