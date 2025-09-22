В Правительстве РФ поддержали ужесточение мер о лишении гражданства уклонистов

Правительство России в целом одобрило законодательную инициативу о прекращении приобретенного гражданства за систематическое уклонение от воинского учета.
В официальном отзыве кабинета министров, с которым ознакомилось агентство «ТАСС», уточняется, что документ поддержан при условии устранения отдельных замечаний. Поправки предлагается внести в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации».
Министерство внутренних дел России распространило официальное разъяснение относительно распространенной информации. Как сообщается со ссылкой на миграционную службу ведомства, в МВД опровергли возможность прекращения гражданства у лиц, получивших его по рождению.
Добавим, в министерстве подчеркнули, что в медиапространстве распространяются недостоверные сведения о якобы зафиксированных случаях лишения гражданского статуса у родившихся в РФ лиц.
