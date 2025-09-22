Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала секретное оружие

Во время выступления на сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын также добавил, что страна готова возобновить диалог с Соединёнными Штатами, если в Вашингтоне откажутся от стремления к денуклеаризации Северной Кореи. Он уточнил, что Пхеньян чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил.