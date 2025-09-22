Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея разработала секретное оружие

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках усилий по наращиванию военного потенциала «заполучила секретное оружие». Слова лидера приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Life.ru

«Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — сообщил Ким Чен Ын. Он обратил внимание, что страна производит новые эсминцы, тем самым становясь «морской державой». Также, по его словам, КНДР непрестанно укрепляет свои стратегические силы и улучшает характеристики серийного вооружения.

«Помимо этого, мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — продолжил глава государства.

Во время выступления на сессии Верховного народного собрания Ким Чен Ын также добавил, что страна готова возобновить диалог с Соединёнными Штатами, если в Вашингтоне откажутся от стремления к денуклеаризации Северной Кореи. Он уточнил, что Пхеньян чувствует себя в наибольшей безопасности благодаря развитию ядерных сил.

Недавно Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания новых БПЛА, разработанных в северокорейских институтах. Глава государства наблюдал за тестами стратегических и тактических разведывательных дронов, а также многоцелевых ударных беспилотников. Он остался доволен результатами испытаний и высоко оценил боевой потенциал новой техники.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше