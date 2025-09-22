На похоронах Кирка говорили про любовь к России и санкции

Во время панихиды по убитому во время выступления стороннику президента США Дональда Трампа Чарли Кирку гости мероприятия говорили о важности возобновления нормальных отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы любим русских!»- воскликнул один из присутствующих.
Гость отметил, что после того, как был убит 31-летний активист Кирк, США достигли критической отметки. По его мнению, сейчас очень возрос уровень ненависти. И чтобы не произошло развала страны, необходимо всем объединиться.
Другая гостья заявил об «абсолютной необходимости» восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном. Еще пара сторонников Кирка отметили, что поддержали бы Трампа в снятии антироссийских санкций и назвали американского лидера гением.
Ранее «МК» писал, что американский активист Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных консерваторов США. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
