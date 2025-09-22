Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На похоронах Кирка говорили про любовь к России и санкции

Во время панихиды по убитому во время выступления стороннику президента США Дональда Трампа Чарли Кирку гости мероприятия говорили о важности возобновления нормальных отношений с Россией.

Во время панихиды по убитому во время выступления стороннику президента США Дональда Трампа Чарли Кирку гости мероприятия говорили о важности возобновления нормальных отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы любим русских!»- воскликнул один из присутствующих.

Гость отметил, что после того, как был убит 31-летний активист Кирк, США достигли критической отметки. По его мнению, сейчас очень возрос уровень ненависти. И чтобы не произошло развала страны, необходимо всем объединиться.

Другая гостья заявил об «абсолютной необходимости» восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном. Еще пара сторонников Кирка отметили, что поддержали бы Трампа в снятии антироссийских санкций и назвали американского лидера гением.

Ранее «МК» писал, что американский активист Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных консерваторов США. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше