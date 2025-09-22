«Сейчас война в большей степени состоит из самодельных взрывных устройств, магнитных мин и других подобных СВУ. Появились 3D-принтеры, всё печатается и используется для установки на позиции», — рассказал собеседник агентства.
Доброволец также упомянул о случае обнаружения бойцами батальона мины, искусно замаскированной под камень. Батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение для борьбы с действующими властями Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрелы Константиновки с замаскированных миномётных позиций, расположенных за пределами города, имитируя действия российских войск с целью последующего обвинения в обстреле населённого пункта и мирных жителей. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что огонь ведётся в направлении трассы Константиновка — Артёмовск. По его словам, похожая ситуация наблюдалась в Красноармейске (Покровске), где ВСУ также вели огонь по гражданским объектам, размещая артиллерию и обстреливая микрорайон Шахтёрский.