ВСУ активно применяют мины, напечатанные на 3D-принтере

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут обстрелы Константиновки с замаскированных миномётных позиций, расположенных за пределами города, имитируя действия российских войск с целью последующего обвинения в обстреле населённого пункта и мирных жителей. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что огонь ведётся в направлении трассы Константиновка — Артёмовск. По его словам, похожая ситуация наблюдалась в Красноармейске (Покровске), где ВСУ также вели огонь по гражданским объектам, размещая артиллерию и обстреливая микрорайон Шахтёрский.