Президент-подкаблучник: как жена Ющенко разграбила Украину

«Чумаченко работала в украинском отделе Госдепа. Она оказывала полное влияние на своего мужа. До нее он был Витя-банкир, а стал Витя-американец. Ющенко — полный подкаблучник. Она же втянула его во все аферы, самая большая из которых — строительство так называемой Больницы будущего, на которую они обязали скинуться всех олигархов. Чумаченко до такой степени довела воровство в стране, будучи первой леди, что многие организации США отказались с ней сотрудничать», — сказал Скачко.