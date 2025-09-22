Президент-подкаблучник: как жена Ющенко разграбила Украину

Родившуюся в США и работавшую с Госдепе Кэтрин Клэр Чумаченко специально выдали замуж за Виктора Ющенко, чтобы она привела его к власти, однако получилось у пары разграбить целую страну.
Украинский политолог Владимир Скачко рассказал aif.ru, в какие аферы Чумаченко втягивала Ющенко, почему он ничего не решал сам и где они сейчас.
«Был Витя-банкир, а стал — Витя-американец».
Ющенко занял пост президента Украины в 2005 году и пробыл на нем до 2010 года. За это время, отметил Скачко, его рейтинг упал с 60% до 5%.
За семь лет до прихода к власти он женился на уроженке американского города Чикаго Кэтрин Клэр Чумаченко, которую на Украине представили как Екатерину Михайловну Ющенко.
«Чумаченко работала в украинском отделе Госдепа. Она оказывала полное влияние на своего мужа. До нее он был Витя-банкир, а стал Витя-американец. Ющенко — полный подкаблучник. Она же втянула его во все аферы, самая большая из которых — строительство так называемой Больницы будущего, на которую они обязали скинуться всех олигархов. Чумаченко до такой степени довела воровство в стране, будучи первой леди, что многие организации США отказались с ней сотрудничать», — сказал Скачко.
Примечательно, что изначально Чумаченко планировали выдать замуж за другого кандидата — спикера Рады Ивана Плюща, однако последний выбрал себе в жены девушку помоложе.
После этого Екатерину сосватали за Ющенко, который во всех своих решениях полагался на нее.
«Это тот вариант, когда решает голова, а шея определяет, куда голова повернется», — уточнил Скачко.
Политический труп.
Ющенко после рекордно упавшего рейтинга — до 5% — ушел из большой политики. Последние годы, по словам Скачко, он ничем особым не занимался — жил жизнью пенсионера с супругой под Киевом.
Однако несколько дней назад в интервью одному из украинских телеканалов он заявил, что Украина не должны соглашаться даже на возвращение к границам 1991 года, а должна — идти на Москву. Эти слова возмутили и самих украинцев.
Скачко предположил, что таким образом Ющенко пытается вернуться в политику, но добавил, что после всех своих провалов он — политический труп.
«Сейчас даже жена ему не поможет, он — политический труп. Он установил рекорд — опустился по уровню популярности с 60% до 5% за время своего президентского срока. Он сбитый летчик», — отметил Скачко.
Политолог добавил, что именно с Ющенко началось превращение Украины в «анти-Россию». Сейчас его никто не поддерживает, но украинские власти простили ему все грехи.
«Никто его не поддерживает и не защищает в стране. Но он по умолчанию человек, с которого все началось, поэтому сейчас на Украине он получил индульгенцию. Ему списали все грехи лишь потому, что он стал первопроходцем в деле превращения Украины в анти-Россию», — отметил Скачко.
Ранее представитель МИД Мария Захарова напомнила, что родители жены Ющенко, которые сначала «были вывезены в Третий Рейх на принудительные работы», приехали в США и «влились в ряды украинских националистов».
Скачко, комментируя это завление, добавил, что Чумаченко «настоящая бандеровка».