На панихиде по Кирку в США гости признаются в любви к России: вот что они говорят

Гости панихиды по Кирку признаются в любви к РФ.

Источник: Комсомольская правда

Многие из собравшихся на панихиду по застреленному 10 сентября американскому консервативному политическому активисту Чарли Кирку положительно высказались о России.

«Мы любим русских!», — цитирует одного из гостей траурного мероприятия РИА Новости.

Ещё один из присутствующих заявил, что если президент Дональд Трамп прекратит действие антироссийских санкций, это будет правильным решением. Агентство цитирует также высказывание девушки, которая заявила об «абсолютной необходимости» восстановления отношений России и Соединённых Штатов.

Во время панихиды американский миллиардер Илон Маск метафоричекси высказался об убийстве политика консервативных взглядов Чарли Кирка. По мнению Маска, который присутствует на панихиде по Кирку в Аризоне, активиста убила «тьма».

В то же время президент США Дональд Трамп признался в ненависти к своим оппонентам, отметив, что в этом отношении он не такой, как погибший в результате покушения Чарли Кирк.

