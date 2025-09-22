Напомним, что сторонник Дональда Трампа 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября 2025 года во время массового мероприятия в Университете Юта-Вэлли. Он оставил после себя супругу и двоих детей. Кирк известен как критик помощи Украине, называвший Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и препятствием к миру, а также последовательно утверждавший о исторической принадлежности Крыма России.