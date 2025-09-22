Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экс-президент США Джозеф Байден за период своего правления сформировал множество ложных нарративов, сохранявших влияние до настоящего времени.
В своем обращении в социальных сетях он выразил мнение, что текущий момент ознаменовался критическим переломом, позволившим большинству граждан трезво оценить результаты его руководства и научиться отличать деструктивные идеи.
Дмитриев отметил, что подобным изменениям способствовала общенациональная трагедия, связанная с гибелью американского активиста Чарли Кирка. По его словам, американское общество начало осознавать ложные нарративы Байдена и механизмы глобалистской медиамашины.
В публикации подчеркивается, что граждане США теперь стремятся к безопасной жизни и устойчивому развитию.
Напомним, что сторонник Дональда Трампа 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября 2025 года во время массового мероприятия в Университете Юта-Вэлли. Он оставил после себя супругу и двоих детей. Кирк известен как критик помощи Украине, называвший Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и препятствием к миру, а также последовательно утверждавший о исторической принадлежности Крыма России.
Читайте также: На похоронах Кирка говорили про любовь к России и санкции.