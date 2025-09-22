Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наступил переломный момент»: в России оценили важные изменения в США

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экс-президент США Джозеф Байден за период своего правления сформировал множество ложных нарративов, сохранявших влияние до настоящего времени.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что экс-президент США Джозеф Байден за период своего правления сформировал множество ложных нарративов, сохранявших влияние до настоящего времени.

В своем обращении в социальных сетях он выразил мнение, что текущий момент ознаменовался критическим переломом, позволившим большинству граждан трезво оценить результаты его руководства и научиться отличать деструктивные идеи.

Дмитриев отметил, что подобным изменениям способствовала общенациональная трагедия, связанная с гибелью американского активиста Чарли Кирка. По его словам, американское общество начало осознавать ложные нарративы Байдена и механизмы глобалистской медиамашины.

В публикации подчеркивается, что граждане США теперь стремятся к безопасной жизни и устойчивому развитию.

Напомним, что сторонник Дональда Трампа 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября 2025 года во время массового мероприятия в Университете Юта-Вэлли. Он оставил после себя супругу и двоих детей. Кирк известен как критик помощи Украине, называвший Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и препятствием к миру, а также последовательно утверждавший о исторической принадлежности Крыма России.

Читайте также: На похоронах Кирка говорили про любовь к России и санкции.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше