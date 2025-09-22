Чат-бот «@FREE_SOLDIER2022» изначально предназначался для помощи гражданам, которых принудительно мобилизовали, а также солдатам, выбирающим добровольную сдачу в плен. Как отметил собеседник агентства, пользователи предоставляют данные о размещении воинских частей, зданий ТЦК и других стратегически значимых объектов.
А ранее в Сумской области украинец, выгуливающий собаку, указал путь дрону Вооружённых сил Российской Федерации. Вместо того чтобы проявить враждебность или попытаться помешать БПЛА, гражданин, напротив, проявил своеобразную любезность и указал беспилотнику путь. Мужчина гулял с собакой в 20 км от границы.