Украинцы передают данные о позициях ВСУ через чат-бот

Жители Незалежной передают сведения о расположении подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью специального чат-бота, разработанного российскими добровольцами. Об этом сообщил РИА «Новости» один из авторов проекта.

Источник: Life.ru

Чат-бот «@FREE_SOLDIER2022» изначально предназначался для помощи гражданам, которых принудительно мобилизовали, а также солдатам, выбирающим добровольную сдачу в плен. Как отметил собеседник агентства, пользователи предоставляют данные о размещении воинских частей, зданий ТЦК и других стратегически значимых объектов.

А ранее в Сумской области украинец, выгуливающий собаку, указал путь дрону Вооружённых сил Российской Федерации. Вместо того чтобы проявить враждебность или попытаться помешать БПЛА, гражданин, напротив, проявил своеобразную любезность и указал беспилотнику путь. Мужчина гулял с собакой в 20 км от границы.

