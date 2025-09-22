Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын заявил, что КНДР разработала «секретное оружие»

Ким Чен Ын подчеркнул, что благодаря развитию ядерных сил КНДР ощущает себя в наибольшей безопасности.

Источник: Аргументы и факты

КНДР в рамках наращивания своего оборонного потенциала разработала «секретное оружие», заявил глава государства Ким Чен Ын.

«Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал лидер страны, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он также обратил внимание на строительство новых эсминцев и улучшение характеристик серийного вооружения КНДР. По словам Ким Чен Ына, благодаря развитию ядерных сил страна сейчас ощущает себя в наибольшей безопасности.

Кроме того, глава государства добавил, что Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном, если американские власти перестанут стремиться к денуклеаризации КНДР.

Напомним, 19 сентября стало известно, что в Корейской Народно-Демократической Республике прошли испытания стратегических и разведывательных беспилотников. Манёврами руководил Ким Чен Ын.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше