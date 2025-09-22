Ким Чен Ын заявил, что КНДР разработала «секретное оружие»

КНДР в рамках наращивания своего оборонного потенциала разработала «секретное оружие», заявил глава государства Ким Чен Ын.
«Мы получили новое секретное оружие. Были достигнуты немалые успехи в сфере оборонной науки и исследований, которые внесут большой вклад в резкое увеличение боевого потенциала», — сказал лидер страны, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Он также обратил внимание на строительство новых эсминцев и улучшение характеристик серийного вооружения КНДР. По словам Ким Чен Ына, благодаря развитию ядерных сил страна сейчас ощущает себя в наибольшей безопасности.
Кроме того, глава государства добавил, что Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном, если американские власти перестанут стремиться к денуклеаризации КНДР.
Напомним, 19 сентября стало известно, что в Корейской Народно-Демократической Республике прошли испытания стратегических и разведывательных беспилотников. Манёврами руководил Ким Чен Ын.