Трамп убил айти в США, подняв плату за рабочую визу H-1B до $100 тысяч

Президент США Дональд Трамп подписал указ, кардинально меняющий условия для иностранных специалистов: с 21 сентября 2025 года подача заявки на визу H-1B будет стоить компаниям 100 тысяч долларов. Это решение может иметь серьезные последствия для индийских IT-гигантов, активно использующих эту программу для направления инженеров в США.