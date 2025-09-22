Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил глав региональных министерств

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вновь избранный на данный пост, провел кадровые назначения в региональном правительстве. Соответствующие указы и распоряжения глава Приангарья подписал 19 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области.
Исполняющим обязанности первого замгубернатора региона определен Роман Колесов до принятия Законодательным собранием Иркутской области решения о согласовании его назначения на государственную должность. Андрей Бунев сохранил пост заместителя губернатора. На должности зампредседателя областного правительства назначены Александр Суханов, Владимир Читоркин, Андрей Южаков и Александр Галкин.
Кроме того, Игорь Кобзев также провел назначения министров и исполняющих обязанности глав министерств. Так, на посту министра строительства региона останется Алексей Емелюков, министром труда — Кирилл Клоков, министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Оксана Недорубкова, министром жилищной политики и энергетики — Анатолий Никитин, министром культуры — Олеся Полунина.
На должность главы Минсоцразвития назначен Владимир Родионов. Министром цифрового развития и связи определен Александр Селедцов, министром природных ресурсов и экологии — Светлана Трофимова, министром по молодежной политике — Маргарита Цыганова, министром транспорта и дорожного хозяйства — Максим Лобанов.
Осуществлять полномочия министра спорта региона поручено замминистра спорта Владимиру Удовенко до назначения министра. И. о. главы лесного комплекса Приангарья назначен Павел Кирдяпкин, и. о. министра здравоохранения — Андрей Модестов, и. о. министра образования — Максим Парфенов. Формирование кадрового состава правительства Иркутской области, министерств и подведомственных служб продолжается.
Ранее агентство сообщало, что Игорь Кобзев назначил членом Совета Федерации действующего сенатора от региона Андрея Чернышева. По словам губернатора, сенатор обладает четким представлением о вопросах, которые должны быть донесены до федеральных структур.