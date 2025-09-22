Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил глав региональных министерств

Кроме того, Игорь Кобзев также провел назначения министров и исполняющих обязанности глав министерств. Так, на посту министра строительства региона останется Алексей Емелюков, министром труда — Кирилл Клоков, министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Оксана Недорубкова, министром жилищной политики и энергетики — Анатолий Никитин, министром культуры — Олеся Полунина.