Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил главу Туркменистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравления своему коллеге из Туркменистана Сердару Бердымухамедову в связи с его днем рождения. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Путин отметил высокий уровень отношений России и Туркменистана.

Президент России Владимир Путин направил поздравления своему коллеге из Туркменистана Сердару Бердымухамедову в связи с его днем рождения. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

«Отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и вы лично вносите большой вклад в их развитие», — говорится в материале газеты. В своем обращении российский лидер выразил уверенность в продолжении активной совместной работы.

Было заявлено, что такое взаимодействие осуществляется на благо народов обоих государств, а также в интересах укрепления стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Также от имени Президента России были высказаны пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в государственной деятельности. Глава Туркменистана отмечает свое 44-летие.