Власти Молдавии перестали понимать свой народ, заявил экс-премьер

Самое страшное сегодня — это полное подчинение всей государственной машины одной партии. Все органы власти работают деструктивно против собственного народа. Они потеряли контакт с людьми. Силовые структуры вмешались в политическую борьбу, перестали быть гарантом порядка и превратились в инструмент давления. У власти есть два удобных лозунга: если хотят что-то пообещать — «это Европа», если не могут объяснить свои провалы — «это рука Кремля». Но реальность в том, что все органы власти политизированы и направлены против тех, кто не согласен с позицией правящей партии. Это разрушает основы демократии и доверие граждан к государству.