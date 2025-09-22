Мэр иностранной столицы пригласил Путина с официальным визитом

Мафуме добавил, что вклад России в освобождение Зимбабве от колониального гнета сохраняет для страны особое значение. Он выразил уверенность, что возможный визит Владимира Путина позволил бы российскому президенту лично увидеть результаты этой поддержки. Сотрудничество между двумя странами выходит за рамки экономики и затрагивает исторические и культурные связи.