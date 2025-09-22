В Госдуме хотят ограничить зарплаты глав медучреждений и директоров школ

По мнению чиновника, предлагаемая мера является управленческой надбавкой, отражающей уровень ответственности руководящего работника. Миронов подчеркнул необходимость юридической и экономической привязки этой надбавки к зарплате персонала, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в оплате труда в бюджетном секторе. Инициатива возникла в связи с общественной дискуссией о значительных различиях в доходах между обычными работниками и администрацией государственных организаций.