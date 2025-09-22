Ричмонд
В Госдуме хотят ограничить зарплаты глав медучреждений и директоров школ

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой об ограничении зарплат руководителей государственных медицинских и образовательных учреждений, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об установлении специального правила. Заработная плата руководителя не должна превышать среднюю заработную плату по соответствующему учреждению более чем на 100%», — считает депутат.

По мнению чиновника, предлагаемая мера является управленческой надбавкой, отражающей уровень ответственности руководящего работника. Миронов подчеркнул необходимость юридической и экономической привязки этой надбавки к зарплате персонала, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость в оплате труда в бюджетном секторе. Инициатива возникла в связи с общественной дискуссией о значительных различиях в доходах между обычными работниками и администрацией государственных организаций.

Ранее Сергей Миронов предложил сделать субботу свободным от учебной нагрузки днём для школьников. По его мнению, необходимо отменить домашние задания на выходные, чтобы дети могли полноценно отдохнуть в субботу и воскресенье для восстановления сил к началу новой учебной недели.