Медведев: развитие отношений РФ и Туркмении будет на благо народов обеих стран

Расширение взаимодействия между Россией и Туркменией станет важным фактором для улучшения жизни граждан обеих стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения.
По его словам, активное участие Бердымухамедова способствует укреплению стратегического партнёрства между государствами.
«Я уверен, что дальнейшее расширение сотрудничества между Россией и Туркменией станет надежным фундаментом для совместного противостояния современным вызовам и угрозам в Центральной Азии и Каспийском регионе», — цитирует текст поздравления официальное издание «Нейтральный Туркменистан».
Медведев также подчеркнул, что благодаря усилиям Бердымухамедова «Туркменистан уверенно движется по пути социально-экономического развития» в интересах своего народа.
Зампред Совбеза выразил президенту Туркмении пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в государственной деятельности.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что Россия нацелена развивать тесное многоплановое сотрудничество с Туркменией.
