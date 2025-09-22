Медведев: развитие отношений РФ и Туркмении будет на благо народов обеих стран

Расширение взаимодействия между Россией и Туркменией станет важным фактором для улучшения жизни граждан обеих стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю его дня рождения.