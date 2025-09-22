Обнародованы сведения о ранее неизвестном секретном оружии КНДР

Он подтвердил готовность Пхеньяна к диалогу с Соединёнными Штатами при условии отказа Вашингтона от требований по денуклеаризации страны. По словам лидера, благодаря развитию ядерных сил КНДР в настоящее время пребывает в состоянии «наивысшей безопасности».