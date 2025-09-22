Пособия по рождению и уходу за ребенком вырастут в Казахстане в 2026 году

В 2026 году вырастут и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которые выплачиваются до 1,5 лет. Выплата на первого ребенка увеличиться на 2,2 тыс. тенге, до 24 912 тенге. За второго ребенка выплата составит 29 453 тенге, за третьего — 33 951 тенге и за четвертого — 38 492.