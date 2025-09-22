Пособия по рождению и уходу за ребенком вырастут в Казахстане в 2026 году

Пособие в 164,3 тыс. тенге в 2026 году можно получить за рождение первых трех детей, а на четвертого ребенка и других пособие составит 272 475 тенге. В 2025 году предполагается выплата 247 716 тенге.
В 2026 году вырастут и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, которые выплачиваются до 1,5 лет. Выплата на первого ребенка увеличиться на 2,2 тыс. тенге, до 24 912 тенге. За второго ребенка выплата составит 29 453 тенге, за третьего — 33 951 тенге и за четвертого — 38 492.
Право на получение пособия по рождению ребенка имеют граждане Казахстана, кандасы и иностранцы, постоянно проживающие в стране, у которых есть рожденные, усыновленные (удочеренные) или взятые под опеку дети.
Исходя из проекта республиканского бюджета, в 2026 году минимальная зарплата в Казахстане не поменяется и составит 85 тыс. тенге, минимальный размер пенсии увеличится до 69 049 тенге, прожиточный минимум для исчисления базовых соцвыплат составит 50 851 тенге.
Глава Минфина Мади Такиев в июне 2025 года сообщил, что минимальная зарплата, пенсии и пособия вырастут в 2026 году на 10%.