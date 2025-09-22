Ричмонд
Российский посол раскрыл уровень коммуникаций между Россией и НАТО

Канал экстренной связи между Россией и НАТО продолжает функционировать, несмотря на отсутствие полноценного диалога между сторонами. Об этом сообщил посол РФ в Бельгии и представитель России при НАТО Денис Гончар.

Гончар заявил, что Россия и НАТО поддерживают связь.

Канал экстренной связи между Россией и НАТО продолжает функционировать, несмотря на отсутствие полноценного диалога между сторонами. Об этом сообщил посол РФ в Бельгии и представитель России при НАТО Денис Гончар.

«Канал экстренной связи между РФ и НАТО сохраняется, военные периодически обмениваются краткими письмами по конкретным инцидентам», — приводят слова Гончара РИА Новости. Он отметил, что офис НАТО подтвердил сохранение «горячей линии» с Россией.

После приостановки работы постоянного представительства России при НАТО с 1 ноября 2021 года поддержание экстренных каналов было поручено лично послу. В Брюсселе российская сторона уведомила Международный секретариат о новых правилах взаимодействия. Представители альянса не направили официального ответа, но устно подтвердили сохранение коммуникационного канала — Россия получила необходимые контакты для связи в случае нештатных ситуаций.

