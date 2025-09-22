Российский посол раскрыл уровень коммуникаций между Россией и НАТО

После приостановки работы постоянного представительства России при НАТО с 1 ноября 2021 года поддержание экстренных каналов было поручено лично послу. В Брюсселе российская сторона уведомила Международный секретариат о новых правилах взаимодействия. Представители альянса не направили официального ответа, но устно подтвердили сохранение коммуникационного канала — Россия получила необходимые контакты для связи в случае нештатных ситуаций.