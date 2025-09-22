В Госдуме отреагировали на бесчеловечную атаку ВСУ по курортной зоне Крыма: Киеву придется ответить за все

При этом депутат отметил, что уже не первый раз украинские боевики пытаются отыграться на мирном населении за неудачи на поле боя. Отмечается, что ВСУ снова и снова предпринимают атаки по гражданским объектам РФ, преследуя цель нанести больше урона.