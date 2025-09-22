В Госдуме отреагировали на бесчеловечную атаку ВСУ по курортной зоне Крыма: Киеву придется ответить за все

В Госдуме отреагировали на бесчеловечную атаку ВСУ по курортам Крыма. Там отметили, что Киеву придется заплатить высокую цену за свои действия. Об этом рассказал депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
«Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами, и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену», — об этом рассказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.
При этом депутат отметил, что уже не первый раз украинские боевики пытаются отыграться на мирном населении за неудачи на поле боя. Отмечается, что ВСУ снова и снова предпринимают атаки по гражданским объектам РФ, преследуя цель нанести больше урона.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ с помощью беспилотников ударили по курортной зоне региона. Из-за террористической атаки пострадали 16 человек, скончались трое.