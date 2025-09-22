Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наступил переломный момент»: Дмитриев оценил последствия убийства Чарли Кирка

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что американское общество начинает отличать факты от искажённых нарративов администрации Джо Байдена. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то прозрели и разглядели ложь Байдена и глобалистской медиа-машины. Партнёрство левых с фейковыми новостями рухнет. Всё больше и больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи», — написал он, комментируя убийство Чарли Кирка.

А ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что перед смертью Чарли Кирк обратился к нему с призывом спасти Чикаго от преступности. Предприниматель Илон Маск отметил, что консервативный политик и активист был убит «тьмой» из-за того, что он показал людям свет.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше