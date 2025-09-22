«Наступил переломный момент»: Дмитриев оценил последствия убийства Чарли Кирка

«Сегодня наступил переломный момент. Люди наконец-то прозрели и разглядели ложь Байдена и глобалистской медиа-машины. Партнёрство левых с фейковыми новостями рухнет. Всё больше и больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи», — написал он, комментируя убийство Чарли Кирка.