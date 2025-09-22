Молдавия лишила граждан Молдавии в России права голоса, заявил Тарлев

КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Прозападные власти Молдавии ограничили возможность голосования для диаспоры в России, предоставив слишком малое количество участков и бюллетеней, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.
В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для граждан Молдавии, проживающих за пределами республики, будет открыт 301 избирательный участок, в том числе два участка в РФ. Для жителей Приднестровья откроют 12 участков.
У Молдовы всегда были добрые, исторически прочные отношения с Россией. Для нас российский народ — друг и партнер. Мы обязаны беречь эти связи, развивать сотрудничество. По официальным данным, в России проживает не менее 400 тысяч молдаван, а по нашей информации — более полумиллиона. Все они имеют право голоса. Но нынешняя власть открыла для них лишь два избирательных участка и всего 10 тысяч бюллетеней. Это издевательство. Даже если считать только 300 тысяч наших сограждан в России, двух участков и десяти тысяч бюллетеней катастрофически мало.
Политик подчеркнул, что власти Молдавии боятся соотечественников, проживающих в странах СНГ.
«В Италии при 230−300 тысячах молдаван открыли 72 участка. А в России, где живет как минимум 400 тысяч, — только два. Это очевидная дискриминация. Власти боятся диаспоры в СНГ и России, потому что там живут люди, которые знают цену труда и видят реальное положение дел. И именно этих людей правящая партия хочет лишить права голоса», — сказал он.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001—2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.