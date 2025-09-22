У Молдовы всегда были добрые, исторически прочные отношения с Россией. Для нас российский народ — друг и партнер. Мы обязаны беречь эти связи, развивать сотрудничество. По официальным данным, в России проживает не менее 400 тысяч молдаван, а по нашей информации — более полумиллиона. Все они имеют право голоса. Но нынешняя власть открыла для них лишь два избирательных участка и всего 10 тысяч бюллетеней. Это издевательство. Даже если считать только 300 тысяч наших сограждан в России, двух участков и десяти тысяч бюллетеней катастрофически мало.