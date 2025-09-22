США разрабатывают план по возобновлению производства обогащенного урана

15 сентября министр энергетики США заявил, что страна еще не готова полностью отказаться от российского урана из-за высокой зависимости от поставок из РФ. По данным Bloomberg, Россия поставляет около четверти обогащенного урана, необходимого для 94 американских ядерных реакторов, которые генерируют примерно пятую часть электроэнергии в США. Быстрое прекращение этих поставок, по оценкам, может поставить под угрозу около 5% выработки электроэнергии в стране.