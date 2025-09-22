Киевский режим понесет суровое возмездие за нападение на курортную зону в поселке Форос на южном побережье Крыма. Такое заявление РИА «Новости» сделал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников в районе Фороса погибли три человека, шестнадцать получили ранения различной степени тяжести. Воздушной атаке подверглись территория санатория «Форос» и здание местной школы.
Уверен, что киевский режим пожалеет о террористическом акте против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами, и киевские преступники заплатят высокую цену за свои злодеяния. Военные преступники не уйдут от расплаты, подчеркнул Шеремет.
По его убеждению, попытка киевского режима и его боевиков перевести военные действия на гражданское население полуострова не останется безнаказанной.
Как сообщило Министерство обороны России, 21 сентября 2025 года киевский режим совершил преднамеренную террористическую атаку по гражданским объектам в Крыму: ВСУ нанесли удар по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты, применив беспилотники с фугасными боеприпасами.
