Лукашенко поздравил президента Туркменистана с днем рождения

22 сентября президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполнилось 44 года, пост главы государства он занимает с 2022 года.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил коллегу из Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.

«Искренне желаю, чтобы ваша плодотворная государственная деятельность и далее способствовала прогрессу и процветанию дружественного Туркменистана», — говорится в поздравлении.

Также Лукашенко пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и благополучия.

Приоритетное направление сотрудничества

Приоритетным направлением взаимодействия Беларуси и Туркменистана является торгово-экономическое сотрудничество.

На протяжении последних лет Беларусь в основном поставляет на рынок этой страны сахар, шины, провода изолированные, лекарства, спирт этиловый, молокопродукты. А Туркменистан экспортирует на белорусский рынок постельное белье и кухонный текстиль, посуду, предметы домашнего обихода из пластмасс, мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов, а также нетканые материалы и текстильную одежду.

