Лукашенко поздравил президента Туркменистана с днем рождения

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил коллегу из Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.
«Искренне желаю, чтобы ваша плодотворная государственная деятельность и далее способствовала прогрессу и процветанию дружественного Туркменистана», — говорится в поздравлении.
Также Лукашенко пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и благополучия.
Приоритетное направление сотрудничества
Приоритетным направлением взаимодействия Беларуси и Туркменистана является торгово-экономическое сотрудничество.
На протяжении последних лет Беларусь в основном поставляет на рынок этой страны сахар, шины, провода изолированные, лекарства, спирт этиловый, молокопродукты. А Туркменистан экспортирует на белорусский рынок постельное белье и кухонный текстиль, посуду, предметы домашнего обихода из пластмасс, мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов, а также нетканые материалы и текстильную одежду.