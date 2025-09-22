Лукашенко поздравил президента Туркменистана с днем рождения

На протяжении последних лет Беларусь в основном поставляет на рынок этой страны сахар, шины, провода изолированные, лекарства, спирт этиловый, молокопродукты. А Туркменистан экспортирует на белорусский рынок постельное белье и кухонный текстиль, посуду, предметы домашнего обихода из пластмасс, мешки и пакеты упаковочные из текстильных материалов, а также нетканые материалы и текстильную одежду.