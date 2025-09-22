Ричмонд
Российского спортсмена включили в списки скандального «Миротворца»*

Рекордсмен по количеству забитых голов среди российских футболистов Артем Дзюба попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован на территории РФ).

Соответствующая информация появилась на сайте проекта. Причины включения футболиста в список не раскрываются.

37-летнему Дзюбе принадлежат рекорды по количеству голов среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). Нападающий выступает за тольяттинский «Акрон».

С 2015 по 2022 год футболист защищал цвета петербургского «Зенита», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и четырёхкратным победителем Суперкубка. За карьеру игрок также представлял московские «Спартак» и «Локомотив», «Томь», «Ростов», «Арсенал» из Тулы и турецкий «Адана Демирспор».

Ранее поступала информация о систематическом добавлении персональных данных россиян, пересекавших административную границу между Ростовской областью и территориями ДНР с ЛНР начиная с 2014 года, на указанный интернет-ресурс. В опубликованных материалах фигурируют конфиденциальные сведения, включая номера паспортов, автомобильные регистрационные знаки, а также детализированное время прохождения контрольно-пропускных пунктов с точностью до минуты.

Читайте также: Загитова попала в списки «Миротворца»*

