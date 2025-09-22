Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен осознать, что действия нынешнего правительства в Лондоне способствуют укреплению позиций Китая и России, ослабляя влияние страны на международной арене, особенно в ООН, пишет таблоид Daily Express, ссылаясь на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.