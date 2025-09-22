Ричмонд
DE: Британия делает подарок России и Китаю, ослабляя свое влияние в ООН

Британские парламентарии встревожены сокращением бюджета МИД королевства.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен осознать, что действия нынешнего правительства в Лондоне способствуют укреплению позиций Китая и России, ослабляя влияние страны на международной арене, особенно в ООН, пишет таблоид Daily Express, ссылаясь на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.

Согласно материалу, парламентарии выразили обеспокоенность сокращением бюджета страны, что, по их мнению, приводит к утрате Великобританией своих позиций в глобальных дискуссиях и усилению влияния Пекина и Москвы.

«Они призывают к тому, чтобы Великобритания сохраняла активное участие в важных обсуждениях, направленных на продвижение британских ценностей», — подчеркивает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что руководство Великобритании поддержало идею прекращения закупок российской нефти странами ЕС.

