Дмитриев: люди начали распознавать ложные нарративы Байдена

Глава РФПИ на фоне прощания с американским активистом Чарли Кирком заявил, что все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что люди начали распознавать ложные нарративы экс-президента США Джо Байдена.

«Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину», — написал он в соцсети Х* на фоне прощания в США с убитым активистом Чарли Кирком.

По словам Дмитриева, этот момент стал переломным. Он подчеркнул, что «партнерство левых с фейковыми новостями рухнет».

Глава РФПИ добавил, что все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи.

Он также заявлял, что Кирк был большим сторонником России среди американских консерваторов. Дмитриев отмечал, что Россия продолжит чтить память о погибшем активисте.

Напомним, 31-летний Кирк получил смертельное ранение во время своего выступления в штате Юта 10 сентября. Подозреваемым в убийстве оказался 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

