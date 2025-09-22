Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что люди начали распознавать ложные нарративы экс-президента США Джо Байдена.
«Люди наконец-то распознают ложные нарративы Байдена и глобалистскую медиамашину», — написал он в соцсети Х* на фоне прощания в США с убитым активистом Чарли Кирком.
По словам Дмитриева, этот момент стал переломным. Он подчеркнул, что «партнерство левых с фейковыми новостями рухнет».
Глава РФПИ добавил, что все больше людей хотят правды, мира, безопасности и процветания, а не глобалистской лжи.
Он также заявлял, что Кирк был большим сторонником России среди американских консерваторов. Дмитриев отмечал, что Россия продолжит чтить память о погибшем активисте.
Напомним, 31-летний Кирк получил смертельное ранение во время своего выступления в штате Юта 10 сентября. Подозреваемым в убийстве оказался 22-летний житель Юты Тайлер Джеймс Робинсон.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.