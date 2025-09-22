Юрий Слюсарь сообщил, что приступил к формированию новой команды

«Нам предстоит отвечать на сложные вызовы. Ростовская область, по сути, является прифронтовой. На нашу территорию непрерывно идут вражеские атаки. И, безусловно, на первом плане — безопасность граждан и защита жизненно важных объектов. Впереди у нас много задач — больших и каждодневных. Поддержка семей с детьми и семей участников специальной военной операции. Порядок в транспорте и дорожной сфере. Отдельное внимание — вопросам ЖКХ», — подчеркнул Юрий Слюсарь.