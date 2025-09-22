Юрий Слюсарь сообщил, что приступил к формированию новой команды

«Сегодня правительство области завершает свою работу в прежнем составе. И для следующего этапа развития региона я приступаю к формированию обновлённой команды. Работа команды должна основываться на профессионализме, открытости, честности. А главным мотивом команды станет забота о жителях», — сказал глава региона, выступая перед земляками сразу после принесения присяги.
Он также назвал приоритеты, на которых сосредоточится региональное правительство под его руководством.
«Нам предстоит отвечать на сложные вызовы. Ростовская область, по сути, является прифронтовой. На нашу территорию непрерывно идут вражеские атаки. И, безусловно, на первом плане — безопасность граждан и защита жизненно важных объектов. Впереди у нас много задач — больших и каждодневных. Поддержка семей с детьми и семей участников специальной военной операции. Порядок в транспорте и дорожной сфере. Отдельное внимание — вопросам ЖКХ», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области проходит в ростовском конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр». На неё собрались члены Совета Федерации от Ростовской области, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители федеральных и областных органов власти, духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, культуры и искусства, предприниматели и общественные деятели — всего более тысячи человек.
