Минстрой обиделся на предпринимателя, который рассказал о взятках в сфере

29 августа на открытом диалоге, организованном Торгово-промышленной палатой , предприниматель Усмонжон Абдусаматов предложил ввести ответственность за необоснованные отказы в выдаче разрешений на строительство. Он рассказал, что при возведении дома за 500 тысяч долларов приходится давать взятки на 20−100 тысяч долларов, а в Ташкенте дополнительные «расходы» на один объект достигают $200 тысяч.

По словам бизнесмена, ответственные органы неоднократно отказывают в разрешениях на строительство даже после покупки земли. И так продолжается до тех пор, пока не «зайдёшь к ним и не скажешь “ассаламу алайкум”, отметил предприниматель, намекая на взятки.

Такое откровение не понравилось Министерству строительства, которое выпустило официальное заявление. Чиновники отметили, что слова предпринимателя вызвали бурное обсуждение в соцсетях, сформировали негативное отношение к реформам, к самой отрасли и к сотрудникам министерства, а также нанесли удар по их чести и деловой репутации.

В результате Минстрой обратился в Министерство внутренних дел с просьбой дать правовую оценку действиям Усмонжона Абдусамадова и привлечь его к ответственности.

В министерстве подчеркнули, что все государственные услуги и платежи в строительстве осуществляются строго в электронном виде. Запрашивать какие-либо дополнительные средства в процессе категорически запрещено. Подать заявку на получение градостроительных документов можно только через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) или в Центрах госуслуг. Вся процедура — от получения разрешения до ввода объекта в эксплуатацию — полностью контролируется через национальную систему «Shaffof qurilish», а личное общение с чиновниками исключено.