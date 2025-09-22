Минстрой обиделся на предпринимателя, который рассказал о взятках в сфере

Что произошло?
29 августа на открытом диалоге, организованном Торгово-промышленной палатой, предприниматель Усмонжон Абдусаматов предложил ввести ответственность за необоснованные отказы в выдаче разрешений на строительство. Он рассказал, что при возведении дома за 500 тысяч долларов приходится давать взятки на 20−100 тысяч долларов, а в Ташкенте дополнительные «расходы» на один объект достигают $200 тысяч.
По словам бизнесмена, ответственные органы неоднократно отказывают в разрешениях на строительство даже после покупки земли. И так продолжается до тех пор, пока не «зайдёшь к ним и не скажешь “ассаламу алайкум”, отметил предприниматель, намекая на взятки.
Реакция Минстроя: обиделись и написали заявление
Такое откровение не понравилось Министерству строительства, которое выпустило официальное заявление. Чиновники отметили, что слова предпринимателя вызвали бурное обсуждение в соцсетях, сформировали негативное отношение к реформам, к самой отрасли и к сотрудникам министерства, а также нанесли удар по их чести и деловой репутации.
В результате Минстрой обратился в Министерство внутренних дел с просьбой дать правовую оценку действиям Усмонжона Абдусамадова и привлечь его к ответственности.
Бизнес-омбудсмен вступился за предпринимателя
Попытка наказать предпринимателя вызвала волну возмущения в соцсетях. На защиту Абдусамадова встал бизнес-омбудсмен, который заявил, что нельзя допускать наказания за критику, направленную на улучшение ситуации в отрасли.
По словам представителей офиса омбудсмена, действия министерства расцениваются как преследование предпринимателя. Свободное выражение мнения, особенно если оно касается проблем системы, не может быть основанием для административного или уголовного преследования.
Бизнес-омбудсмен напомнил, что защита прав предпринимателей — его прямая обязанность, и призвал все государственные органы к конструктивному диалогу с бизнесом. Открытая критика и предложения от предпринимателей — это не повод для расправы, а наоборот, шанс усовершенствовать текущие механизмы.
Что будет дальше?
Эта история уже переросла в нечто большее, чем просто спор между предпринимателем и ведомством. Это тест для государства: готово ли оно слушать бизнес и реагировать на критику — или же продолжит наказывать за неудобные, но правдивые слова?
Общество внимательно следит за развитием ситуации. Ведь если за откровенность и стремление к реформам наказывают, — о каком «благоприятном бизнес-климате» вообще может идти речь? Посмотрим, чем закончится эта история.