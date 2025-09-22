Ричмонд
Минстрой обиделся на предпринимателя, который рассказал о взятках в сфере

Vaib.uz (Узбекистан. 22 сентября). В Узбекистане разгорается показательная история противостояния между Министерством строительства и предпринимателем, который вслух озвучил то, о чём в сфере предпочитают молчать — о коррупции, влияющей на рост стоимости жилья в новостройках.

Источник: Vaib.Uz

Что произошло?

29 августа на открытом диалоге, организованном Торгово-промышленной палатой, предприниматель Усмонжон Абдусаматов предложил ввести ответственность за необоснованные отказы в выдаче разрешений на строительство. Он рассказал, что при возведении дома за 500 тысяч долларов приходится давать взятки на 20−100 тысяч долларов, а в Ташкенте дополнительные «расходы» на один объект достигают $200 тысяч.

По словам бизнесмена, ответственные органы неоднократно отказывают в разрешениях на строительство даже после покупки земли. И так продолжается до тех пор, пока не «зайдёшь к ним и не скажешь “ассаламу алайкум”, отметил предприниматель, намекая на взятки.

Реакция Минстроя: обиделись и написали заявление

Такое откровение не понравилось Министерству строительства, которое выпустило официальное заявление. Чиновники отметили, что слова предпринимателя вызвали бурное обсуждение в соцсетях, сформировали негативное отношение к реформам, к самой отрасли и к сотрудникам министерства, а также нанесли удар по их чести и деловой репутации.

В результате Минстрой обратился в Министерство внутренних дел с просьбой дать правовую оценку действиям Усмонжона Абдусамадова и привлечь его к ответственности.

В министерстве подчеркнули, что все государственные услуги и платежи в строительстве осуществляются строго в электронном виде. Запрашивать какие-либо дополнительные средства в процессе категорически запрещено. Подать заявку на получение градостроительных документов можно только через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) или в Центрах госуслуг. Вся процедура — от получения разрешения до ввода объекта в эксплуатацию — полностью контролируется через национальную систему «Shaffof qurilish», а личное общение с чиновниками исключено.

Бизнес-омбудсмен вступился за предпринимателя

Попытка наказать предпринимателя вызвала волну возмущения в соцсетях. На защиту Абдусамадова встал бизнес-омбудсмен, который заявил, что нельзя допускать наказания за критику, направленную на улучшение ситуации в отрасли.

По словам представителей офиса омбудсмена, действия министерства расцениваются как преследование предпринимателя. Свободное выражение мнения, особенно если оно касается проблем системы, не может быть основанием для административного или уголовного преследования.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что защита прав предпринимателей — его прямая обязанность, и призвал все государственные органы к конструктивному диалогу с бизнесом. Открытая критика и предложения от предпринимателей — это не повод для расправы, а наоборот, шанс усовершенствовать текущие механизмы.

Что будет дальше?

Эта история уже переросла в нечто большее, чем просто спор между предпринимателем и ведомством. Это тест для государства: готово ли оно слушать бизнес и реагировать на критику — или же продолжит наказывать за неудобные, но правдивые слова?

Общество внимательно следит за развитием ситуации. Ведь если за откровенность и стремление к реформам наказывают, — о каком «благоприятном бизнес-климате» вообще может идти речь? Посмотрим, чем закончится эта история.