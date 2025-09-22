Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протоиерей Федор Повный сказал, что в Храме-памятнике в Минске захоронена земля с места гибели ближайшего родственника семьи Александра Лукашенко

Земля с места гибели родственника семьи Лукашенко захоронена в Храме-памятнике.

Источник: Комсомольская правда

Протоиерей, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный в эфире СТВ сказал, что в Храме-памятнике всех святых захоронена земля с места гибели ближайшего родственника семьи президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Символично, что в одной из капсул была земля, взятая с места, где погиб уже в послевоенной ГДР ближайший родственник президентской семьи, — сообщил протоиерей.

Федор Повный добавил, что указанное событие было для президента Беларуси, а также для его сыновей «за официальностью протокола сугубо личным».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил народу Армении о взаимной поддержке в сложные времена.

Тем временем заместитель председателя Совета Республики Владислав Татаринович сказал, для кого усилят налогообложение в Беларуси в 2026 году.

Кроме того, глава Минфина Юрий Селиверстов сказал, за счет чего может вырасти зарплата белорусов в 2026.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше