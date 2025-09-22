Протоиерей Федор Повный сказал, что в Храме-памятнике в Минске захоронена земля с места гибели ближайшего родственника семьи Александра Лукашенко

Протоиерей, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный в эфире СТВ сказал, что в Храме-памятнике всех святых захоронена земля с места гибели ближайшего родственника семьи президента Беларуси Александра Лукашенко.
— Символично, что в одной из капсул была земля, взятая с места, где погиб уже в послевоенной ГДР ближайший родственник президентской семьи, — сообщил протоиерей.
Федор Повный добавил, что указанное событие было для президента Беларуси, а также для его сыновей «за официальностью протокола сугубо личным».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил народу Армении о взаимной поддержке в сложные времена.
Тем временем заместитель председателя Совета Республики Владислав Татаринович сказал, для кого усилят налогообложение в Беларуси в 2026 году.
Кроме того, глава Минфина Юрий Селиверстов сказал, за счет чего может вырасти зарплата белорусов в 2026.