Нетаньяху пообещал дать официальный ответ странам, признавшим Палестину

Нетаньяху подчеркнул, что реакция будет представлена после его возвращения из США. Премьер вновь заявил о недопустимости появления палестинского государства к западу от реки Иордан. Он отметил, что в течение многих лет противостоял как внутреннему, так и международному давлению, стремясь предотвратить создание такого образования.
«Мы действовали твёрдо и разумно. Более того, мы удвоили еврейское строительство в Иудее и Самарии — и продолжим этот путь. Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США. Подождите», — заявил премьер.
А ранее израильский МИД жёстко отреагировал на признание государственности Палестины Великобританией, Канадой и Австралией. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе. В Израиле также призвали к полному подавлению властей Палестины.