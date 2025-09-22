Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху пообещал дать официальный ответ странам, признавшим Палестину

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль уже на следующей неделе подготовит официальный ответ государствам, признавшим Палестину. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Источник: Life.ru

Нетаньяху подчеркнул, что реакция будет представлена после его возвращения из США. Премьер вновь заявил о недопустимости появления палестинского государства к западу от реки Иордан. Он отметил, что в течение многих лет противостоял как внутреннему, так и международному давлению, стремясь предотвратить создание такого образования.

«Мы действовали твёрдо и разумно. Более того, мы удвоили еврейское строительство в Иудее и Самарии — и продолжим этот путь. Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США. Подождите», — заявил премьер.

А ранее израильский МИД жёстко отреагировал на признание государственности Палестины Великобританией, Канадой и Австралией. По мнению ведомства, такие шаги не только не способствуют мирному урегулированию, но и усугубляют ситуацию в регионе. В Израиле также призвали к полному подавлению властей Палестины.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше