Шеремет в разговоре с РИА «Новости» выразил уверенность, что власти Украины пожалеют о совершённом теракте против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Он подчеркнул, что возмездие неизбежно и что военные преступники заплатят высокую цену за свои действия.
По его словам, попытки киевского режима и поддерживающих его боевиков нанести удар по гражданскому населению полуострова не останутся без ответа.
Министерство обороны России сообщило, что 21 сентября ВСУ атаковали гражданские объекты в Крыму. Вооружённые силы Украины применили беспилотники с фугасными боезарядами по курортной зоне, где отсутствуют военные цели.