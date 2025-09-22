Возмездие неизбежно: В Госдуме заявили, что Киев заплатит высокую цену за удар по курорту в Крыму

Шеремет в разговоре с РИА «Новости» выразил уверенность, что власти Украины пожалеют о совершённом теракте против гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Он подчеркнул, что возмездие неизбежно и что военные преступники заплатят высокую цену за свои действия.