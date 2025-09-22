Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины

АСТАНА, 22 сен — Sputnik. Между Национальной Медицинской Ассоциацией Казахстана и Союзом медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» Российской Федерации подписан меморандум, сообщил Русский дом в Алматы.
Меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения, развития профессиональных и научных связей содержит вопросы правовой защиты и непрерывного образования медицинских работников.
«Подписание меморандума состоялось на семинаре “Диалог ради здоровья”, прошедшем недавно в Туркестане по инициативе Русского дома в Алматы с участием руководителей медицинских ассоциаций стран ЕАЭС. Обсуждение коснулось повышения качества медицинского образования, применения информационных технологий, совместных научных проектов, обмена клиническими практиками», — рассказали в Русском доме.
Ключевым вопросом стало сотрудничество по защите прав медиков.
«Это углубляет не только двустороннее взаимоотношение в дружеском формате между Казахстаном и Россией, но и это большой стимул для представителей других стран», — отметил председатель правления Общества специалистов по хронической болезни почек Кыргызстана Илхом Муркамилов.
Также на мероприятии предложили организовать первую в здравоохранении международную конференцию на пространстве ЕАЭС.
«Подобные меры смогут существенно улучшить сотрудничество специалистов разных стран. Практически со всеми медицинскими ассоциациями стран, входящих в ЕАЭС, у нас уже установлены контакты. Я думаю, что единое соглашение в рамках ЕАЭС может быть полезным для решения насущных проблем», — отметил вице-президент Союза «Национальная Медицинская Палата» Сергей Лившиц.
Подписание меморандума стало значительным шагом в этом направлении, подчеркнули инициаторы мероприятия.