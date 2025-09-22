Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в области медицины

«Подобные меры смогут существенно улучшить сотрудничество специалистов разных стран. Практически со всеми медицинскими ассоциациями стран, входящих в ЕАЭС, у нас уже установлены контакты. Я думаю, что единое соглашение в рамках ЕАЭС может быть полезным для решения насущных проблем», — отметил вице-президент Союза «Национальная Медицинская Палата» Сергей Лившиц.