Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Заявления Польши о стремлении иметь собственный ядерный потенциал чреваты сползанием мира к опасной черте, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.

Источник: © РИА Новости

«Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия. Так, президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил с заявлением о необходимости для его страны “иметь собственный ядерный потенциал” в рамках совместных ядерных миссий альянса», — сказал он в интервью агентству.

О готовности разместить у себя ядерное оружие в последние месяцы заявляют в Литве, напомнил Гончар.

«Президент Франции вбросил мысль о развертывании “ядерного зонтика” над европейскими членами альянса, чтобы не зависеть от перепадов настроения американцев. В Германии оживились рискованные дискуссии на эти темы. Все это чревато сползанием мира к опасной черте», — указал дипломат.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше