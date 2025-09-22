Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале

«Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия. Так, президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил с заявлением о необходимости для его страны “иметь собственный ядерный потенциал” в рамках совместных ядерных миссий альянса», — сказал он в интервью агентству.
О готовности разместить у себя ядерное оружие в последние месяцы заявляют в Литве, напомнил Гончар.
«Президент Франции вбросил мысль о развертывании “ядерного зонтика” над европейскими членами альянса, чтобы не зависеть от перепадов настроения американцев. В Германии оживились рискованные дискуссии на эти темы. Все это чревато сползанием мира к опасной черте», — указал дипломат.