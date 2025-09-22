Посол России рассказал, чем опасны заявления Польши о ядерном потенциале

«Не могу не упомянуть и о крайне тревожных тенденциях в ряде стран НАТО в отношении ядерного оружия. Так, президент Польши Кароль Навроцкий недавно выступил с заявлением о необходимости для его страны “иметь собственный ядерный потенциал” в рамках совместных ядерных миссий альянса», — сказал он в интервью агентству.