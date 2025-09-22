Ричмонд
Над Россией уничтожили 114 БПЛА. Военная операция, день 1307-й

Ночью средства ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Белгородской, Ростовской, Астраханской, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской и Воронежской областями, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, уточнили в Росавиации. ВСУ не удалось деблокировать боевые группы двух бригад, окруженных у Синельниково на Харьковском направлении, выяснило РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:34.

08:30 Украинские власти рассматривают предоставить господдержку украинцам, вернувшимся из Польши после отмены там выплат для неработающих беженцев, заявила замглавы офиса украинского президента Ирина Верещук. По ее словам, украинцам помогут вернуться из-за границы, предоставят временное жилье, медицинскую и гуманитарную поддержку.

08:17 БПЛА сдетонировал возле здания городской администрации в Белгороде, пострадали женщина и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:13 Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, уточнили в Росавиации.

08:07 ВСУ не удалось деблокировать боевые группы двух бригад, окруженных у Синельниково на Харьковском направлении, выяснило РИА Новости.

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 114 украинских беспилотника: по 25 над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 над Белгородской областью, 13 над Астраханской, десять над Крымом, семь над Брянской областью, пять над акваторией Азовского моря, по три над Ярославской и Волгоградской областями, два над акваторией Черного моря, по одному над Курской и Воронежской областями.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1307-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

