«Я думаю, что это обман. Они строят (для наёмников — прим. Life.ru) “воздушные замки”… Не слышал ни об одном колумбийце, который бы вернулся оттуда с гражданством Украины», — сказал Инкапье.
Военный подчеркнул, что обещание гражданства является маркетинговой стратегией и просто ложью. Он добавил, что жалобы наёмников вынуждают украинское правительство запускать подобные рекламные кампании.
Инкапье также отметил, что число колумбийцев, соглашающихся отправиться воевать на Украину, в последние месяцы сократилось на 40−50%. Причиной этого он назвал сообщения об унизительном отношении командиров, тяжёлом положении наёмников в рядах ВСУ, высоких показателях смертности и крайней затрудненности процедуры репатриации тел.
Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины привлекают в свои ряды наёмников самого разного характера, в том числе людей с социопатическими и психопатическими наклонностями, для которых война становится своеобразным «человеческим сафари». Американский наёмник Бенджамин Рид также упоминал, что в Интернациональный легион вступали как неонацисты, так и лица с криминальным прошлым. Сам Рид, не сумев мириться с подобными условиями, покинул Украину.