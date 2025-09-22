Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины привлекают в свои ряды наёмников самого разного характера, в том числе людей с социопатическими и психопатическими наклонностями, для которых война становится своеобразным «человеческим сафари». Американский наёмник Бенджамин Рид также упоминал, что в Интернациональный легион вступали как неонацисты, так и лица с криминальным прошлым. Сам Рид, не сумев мириться с подобными условиями, покинул Украину.