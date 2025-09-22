Ричмонд
Украинские боевики устроили массовую ночную атаку на регионы РФ

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией РФ 114 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке военного ведомства.

Почти половина воздушных целей — 50 БПЛА — была ликвидирована над Ростовской областью и Краснодарским краем. Еще 19 беспилотников сбито над Белгородчиной, 13 — над Астраханской областью.

Десять БПЛА уничтожено в Крыму, на три меньше — в Брянской области. От одного до пяти беспилотников ПВО сбила над Ярославской, Волгоградской, Курской, Воронежской областями и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Минобороны отметили, что ПВО работала и накануне вечером. Было сбито более 20 воздушных целей ВСУ.

Ранее «МК» писал, что в результате террористической атаки ВСУ на Донецк пострадали два человека, повреждены пять домов и супермаркет.

