Reuters рассказал, кого Белый дом хочет привлечь для замены Кирка

Белый дом полагает, что Вэнс как миллениал обладает качествами, важными для общения с зумерами, и потенциально может заменить Кирка во взаимодействии с молодежью, пишет Reuters.

Источник: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа хочет спасти «мощную машину» по мобилизации избирателей, созданную убитым праворадикальным активистом Чарли Кирком. С этой целью Белый дом изучает возможность привлечь вице-президента Джей Ди Вэнса к прямому взаимодействию с молодежью, передает Reuters со ссылкой на источники.

Убийство Кирка создало вакуум лидерства в одной из самых влиятельных политических организаций правых, сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Кирк был сооснователем консервативного движения Turning Point USA (TPUSA) и придерживался правого христианского мировоззрения. Он активно выступал в студенческой среде, появлялся на дебатах в медиа и вел соцсети.

Белый дом считает, что коммуникабельность Вэнса, его владение цифровыми технологиями и личная история (политик вырос в бедной семье в сельской местности Аппалачей, служил в морской пехоте США и учился в юридической школе Йельского университета) делают его подходящим кандидатом для общения с молодыми избирателями, сообщил один из источников. Собеседники также отметил, что 41-летний Вэнс как один из самых молодых вице-президентов в истории США имеет уникальную возможность общаться с поколением зумеров на платформах, которым они доверяют, и в тоне, на который они откликаются.

Третий источник, знакомый с ситуацией, рассказал Reuters, что Белый дом провел «предварительные обсуждения» по вопросу о привлечении Вэнса к общению с молодыми избирателями.

Эти обсуждения в частном порядке отражают крепнущую уверенность высокопоставленных чиновников, в том числе и самого Вэнса, в том, что администрация США должна использовать убийство Кирка как импульс для активной мобилизации следующего поколения консерваторов, говорит собеседник агентства.

По его словам, окончательного решения о формате участия Вэнса в общении с избирателями и его роли пока не принято, но потенциально речь может идти о туре по колледжам, который начнется в этом году.

Эндрю Колвет, старший помощник Кирка и пресс-секретарь TPUSA, заявил, что не знает о подобных дискуссиях. Вместе с тем он высказал мнение, что Вэнс «идеально подошел бы для этой роли».

«Он не только миллениал, но и один из самых молодых вице-президентов в истории. Он был очень близким другом Чарли Кирка, а Чарли обожал Джей Ди», — высказался Колвет.

В свою очередь, десятки действующих и бывших членов TPUSA и лидеров республиканских групп молодых избирателей, опрошенных Reuters, заявили, что приветствовали повышение роли Вэнса.

TPUSA 18 сентября объявила, что ее новым генеральным директором станет вдова Кирка и бизнесвумен Эрика Кирк. В видеообращении она поклялась активнее поддерживать миссию мужа по привлечению молодых американцев на сторону консерваторов.

Сам Кирк, как отмечает Reuters, мог собирать огромные толпы в кампусах на всей территории США, хотя некоторые его заявления и вызывали раскол. Теперь Белый дом старается не создавать впечатление, что спешит заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти политика, пишет агентство.

Чарли Кирк был тяжело ранен выстрелом в шею во время выступления в Университете долины Юта в середине сентября. 31-летний политик умер в больнице.

12 сентября стало известно о задержании предполагаемого убийцы — 22-летнего жителя Юты Тайлера Робинсона. Он находится под «особым наблюдением» в тюрьме округа Юта. Прокурор заявил, что будет добиваться смертной казни задержанного.

Трамп накануне посетил похороны Кирка в Аризоне. Они стали поводом для новой кампании президента по давлению на либеральные группы и Демократическую партию, писала The Guardian. Как утверждало издание, глава государства использует волну негодования вокруг убийства для ужесточения риторики и «подавления инакомыслия».

