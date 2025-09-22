Reuters рассказал, кого Белый дом хочет привлечь для замены Кирка

Белый дом считает, что коммуникабельность Вэнса, его владение цифровыми технологиями и личная история (политик вырос в бедной семье в сельской местности Аппалачей, служил в морской пехоте США и учился в юридической школе Йельского университета) делают его подходящим кандидатом для общения с молодыми избирателями, сообщил один из источников. Собеседники также отметил, что 41-летний Вэнс как один из самых молодых вице-президентов в истории США имеет уникальную возможность общаться с поколением зумеров на платформах, которым они доверяют, и в тоне, на который они откликаются.