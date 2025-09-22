Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп позитивно оценил свой разговор с Маском

Беседа Трампа и Маска состоялась в Аризоне во время панихиды по активисту Чарли Кирку.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил свою беседу с американским миллиардером Илоном Маском во время прошедшей на стадионе State Farm в Аризоне церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.

«Илон подошел и поздоровался. Думаю, это было здорово, он подошел, и мы немного поговорили», — рассказал американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома во время полета из Аризоны в Вашингтон.

При этом президент США не стал раскрывать подробности беседы с Маском.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как Трамп и Маск сидят рядом на стадионе State Farm во время панихиды по Кирку. Затем президент США и предприниматель поговорили и пожали друг другу руки.

Эта беседа стала одной из первых публичных появлений Трампа и Маска после ссоры в июне. Тогда миллиардер назвал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов «отвратительной мерзостью».

Напомним, чтец по губам рассказал, о чём Трамп и Маск говорили на панихиде по Кирку.

Добавим, что Трамп наблюдал за панихидой по Кирку в Аризоне из отдельной ложи.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше