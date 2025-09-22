Трамп позитивно оценил свой разговор с Маском

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил свою беседу с американским миллиардером Илоном Маском во время прошедшей на стадионе State Farm в Аризоне церемонии прощания с активистом Чарли Кирком.
«Илон подошел и поздоровался. Думаю, это было здорово, он подошел, и мы немного поговорили», — рассказал американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома во время полета из Аризоны в Вашингтон.
При этом президент США не стал раскрывать подробности беседы с Маском.
Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как Трамп и Маск сидят рядом на стадионе State Farm во время панихиды по Кирку. Затем президент США и предприниматель поговорили и пожали друг другу руки.
Эта беседа стала одной из первых публичных появлений Трампа и Маска после ссоры в июне. Тогда миллиардер назвал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов «отвратительной мерзостью».
Добавим, что Трамп наблюдал за панихидой по Кирку в Аризоне из отдельной ложи.