Ким Чен Ын: Десятки тысяч граждан пожертвовали на мемориал корейским бойцам СВО

По его словам, в инициативе приняли участие самые разные слои общества: от учёных и работников сельского хозяйства до инвалидов войны. Ким Чен Ын отметил, что массовая поддержка подчёркивает патриотизм граждан и укрепляет дух героизма, вдохновлённый подвигами бойцов, которые участвовали в зарубежных операциях и отдали жизни за Родину.