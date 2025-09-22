Доля штрафов в госбюджете выросла в первом полугодии почти на 50%

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. Доходы от штрафов и санкций в первом полугодии 2025 года выросли на 49% по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщили в Министерстве финансов. Общая сумма поступлений составила около 102 миллионов леев. Рост обеспечили как увеличение штрафов, наложенных контролирующими органами, так и рост штрафов за нарушение правил дорожного движения. По первому направлению поступления увеличились примерно на 23 миллиона леев, по дорожным штрафам — на 21 миллион.
Основные налоговые сборы также показали положительную динамику. Налог на доходы физических лиц принес государству примерно на 218 миллионов леев больше, чем годом ранее, что означает рост почти на 15%. Поступления от налога на доходы юридических лиц достигли почти 4,9 миллиарда леев, увеличившись примерно на 160 миллионов.
Значительный прирост отмечен по налогу на добавленную стоимость. За первые шесть месяцев 2025 года НДС принес бюджету около 1,9 миллиарда леев больше, чем за тот же период 2024-го, что соответствует росту примерно на 12%. Внутренний НДС, взимаемый с товаров и услуг, произведенных в стране, вырос на 921 миллион леев, а НДС на импорт — почти на один миллиард. В Минфине пояснили, что это связано с ростом объемов розничной и оптовой торговли, а также с повышением цен на товары.
Поступления от акцизов также увеличились, хотя и более умеренно. В первом полугодии они выросли на 271 миллион леев, или примерно на 5%. При этом акцизы на товары молдавского производства прибавили 151 миллион, а на импортные — около 124 миллионов. Основной рост обеспечили нефтепродукты и табачная продукция.
В целом Минфин отмечает, что положительная динамика доходов связана с усилением контроля со стороны фискальных органов, увеличением оборотов торговли и постепенным ростом цен на внутреннем рынке.