Доля штрафов в госбюджете выросла в первом полугодии почти на 50%

Значительный прирост отмечен по налогу на добавленную стоимость. За первые шесть месяцев 2025 года НДС принес бюджету около 1,9 миллиарда леев больше, чем за тот же период 2024-го, что соответствует росту примерно на 12%. Внутренний НДС, взимаемый с товаров и услуг, произведенных в стране, вырос на 921 миллион леев, а НДС на импорт — почти на один миллиард. В Минфине пояснили, что это связано с ростом объемов розничной и оптовой торговли, а также с повышением цен на товары.