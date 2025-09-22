Ким Чен Ын готов к переговорам с Трампом при отказе от денуклеаризации

«Если США бросят свою пустую одержимость денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с КНДР, признав реальность, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров», — приводит слова Ким Чен Ына агентство «Рёнхап».
Лидер Северной Кореи подчеркнул, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус закреплен в основном законе страны и необратим.
При этом Ким Чен Ын рассказал о приятных воспоминаниях о президенте США Дональде Трампе. Лидеры двух стран встречались в 2019 году.