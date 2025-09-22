Ричмонд
Ким Чен Ын готов к переговорам с Трампом при отказе от денуклеаризации

Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности вести переговоры с США при одном условии: Вашингтон должен отказаться от требования денуклеаризации Пхеньяна. Об этом он сообщил на XIII сессии Верховного народного собрания КНДР.

Источник: Reuters

«Если США бросят свою пустую одержимость денуклеаризацией и захотят стремиться к мирному сосуществованию с КНДР, признав реальность, у нас не будет причин не сесть за стол переговоров», — приводит слова Ким Чен Ына агентство «Рёнхап».

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй, поскольку ядерный статус закреплен в основном законе страны и необратим.

При этом Ким Чен Ын рассказал о приятных воспоминаниях о президенте США Дональде Трампе. Лидеры двух стран встречались в 2019 году.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше