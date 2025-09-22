Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Как отметил глава государства, этот праздник призывает к покаянию, милосердию и следованию высоким нравственным принципам, которые объединяют все традиционные религии. Он подчеркнул, что еврейская община России сохраняет верность историческим традициям, что служит для неё духовной опорой. По словам Путина, российские евреи вносят значительный вклад в развитие страны и укрепление согласия между народами и религиями. Президент пожелал общине здоровья, успехов и благополучия.