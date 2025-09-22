Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин направил поздравление еврейской общине страны по случаю праздника Рош ха-Шана, который отмечает начало нового года по иудейскому календарю. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как отметил глава государства, этот праздник призывает к покаянию, милосердию и следованию высоким нравственным принципам, которые объединяют все традиционные религии. Он подчеркнул, что еврейская община России сохраняет верность историческим традициям, что служит для неё духовной опорой. По словам Путина, российские евреи вносят значительный вклад в развитие страны и укрепление согласия между народами и религиями. Президент пожелал общине здоровья, успехов и благополучия.
20 сентября Владимир Путин поздравил президента Южной Осетии Алана Гаглоева с Днём Республики. В своём обращении он отметил, что этот праздник символизирует мужество и стойкость народа республики, который отстоял своё право на свободу и независимость в нелёгкой борьбе.