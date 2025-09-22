Израиль пригрозил ответом на признание Палестины Западом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал на следующей неделе дать официальный ответ странам, признавшим палестинскую государственность. Соответствующее заявление опубликовал в Telegram-канале его советник Дмитрий Гендельман.
Нетаньяху подчеркнул, что палестинское государство к западу от реки Иордан никогда не будет создано. По его словам, несмотря на давление внутри страны и извне, он последовательно выступает против образования такого государства.
Израильский премьер также добавил, что власти удвоили темпы строительства еврейских поселений в Иудее и Самарии и намерены продолжать эту политику.
Напомним, 21 сентября о признании Палестины заявили Португалия, Канада, Австралия и Великобритания. Франция объявила, что примет аналогичное решение 22 сентября.
