Израиль пригрозил ответом на признание Палестины Западом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал на следующей неделе дать официальный ответ странам, признавшим палестинскую государственность.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал на следующей неделе дать официальный ответ странам, признавшим палестинскую государственность. Соответствующее заявление опубликовал в Telegram-канале его советник Дмитрий Гендельман.

Нетаньяху подчеркнул, что палестинское государство к западу от реки Иордан никогда не будет создано. По его словам, несмотря на давление внутри страны и извне, он последовательно выступает против образования такого государства.

Израильский премьер также добавил, что власти удвоили темпы строительства еврейских поселений в Иудее и Самарии и намерены продолжать эту политику.

Напомним, 21 сентября о признании Палестины заявили Португалия, Канада, Австралия и Великобритания. Франция объявила, что примет аналогичное решение 22 сентября.

