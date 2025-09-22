Ричмонд
Сегодня в Казани выберут мэра по обновленной процедуре

Сегодня на I сессии Казанской городской Думы V созыва будет избран мэр города. Впервые кандидатов предварительно отбирала комиссия, а окончательный список из не менее чем двух претендентов утвердил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: ИА Татар-информ

Параллельно на сессии Казгордумы будет сформирован состав постоянных комиссий, избраны заместители главы муниципалитета и объявлен конкурс на должность руководителя исполкома.

