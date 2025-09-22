Украина рассмотрит вопрос гуманитарной и медицинской поддержки возвращающимся

Замруководителя офиса Зеленского Ирина Верещук сказала, что Киев планирует рассмотреть вопрос с предоставлением гуманитарной и медицинской поддержки украинцам, уехавшим из страны, но решившим вернуться.
Также утверждается, что возвращающимся украинцам помогут с жильем.
Польские власти в сентябре стали ужесточать некоторые правила пребывания украинских беженцев в стране. Водить автомобили по украинским правам будет запрещено, а пособие будут получать только трудоустроенные украинские беженцы.
