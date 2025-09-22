Гузель Сагитова уволилась с поста в исполкоме Казани

Гузель Сагитова покинула свою должность в социальном блоке исполкома Казани. Об этом она сообщила в своём ТГ-канале.
В своём прощальном обращении экс-чиновница выразила благодарность Лейле Фазлеевой, которая отвечает за социальную сферу на уровне республики. Она также поделилась своими впечатлениями о работе в мэрии, отметив, что опыт муниципальной службы значительно изменил её взгляды. По словам Гузель Сагитовой, за время работы в социальном блоке она поняла, что главная суть муниципальной службы заключается в служении людям. В этой деятельности, как подчеркнула бывший руководитель, основополагающими ценностями являются милосердие, забота и стремление делать добро.
Отметим, Гузель Сагитова была назначена на должность 15 февраля 2021 года. Последним рабочим днём стало 15 сентября 2025 года.