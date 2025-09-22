Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гузель Сагитова уволилась с поста в исполкоме Казани

Она проработала на своей должности более четырёх лет.

Источник: Аргументы и факты

Гузель Сагитова покинула свою должность в социальном блоке исполкома Казани. Об этом она сообщила в своём ТГ-канале.

В своём прощальном обращении экс-чиновница выразила благодарность Лейле Фазлеевой, которая отвечает за социальную сферу на уровне республики. Она также поделилась своими впечатлениями о работе в мэрии, отметив, что опыт муниципальной службы значительно изменил её взгляды. По словам Гузель Сагитовой, за время работы в социальном блоке она поняла, что главная суть муниципальной службы заключается в служении людям. В этой деятельности, как подчеркнула бывший руководитель, основополагающими ценностями являются милосердие, забота и стремление делать добро.

Отметим, Гузель Сагитова была назначена на должность 15 февраля 2021 года. Последним рабочим днём стало 15 сентября 2025 года.