Гузель Сагитова уволилась с поста в исполкоме Казани

В своём прощальном обращении экс-чиновница выразила благодарность Лейле Фазлеевой, которая отвечает за социальную сферу на уровне республики. Она также поделилась своими впечатлениями о работе в мэрии, отметив, что опыт муниципальной службы значительно изменил её взгляды. По словам Гузель Сагитовой, за время работы в социальном блоке она поняла, что главная суть муниципальной службы заключается в служении людям. В этой деятельности, как подчеркнула бывший руководитель, основополагающими ценностями являются милосердие, забота и стремление делать добро.